"CR7 e Dybala atipici, ho parlato con Pjanic..."

Il rientro in campo dei bianconeri avverrà con il big match contro il Milan, valido per la semifinale di Coppa Italia. Sarri ha analizzato la sfida a 'Sky Sport'.

"Con il Milan quest'anno per noi sono state tutte partite difficili sia in campionato che in coppa. Si tratta di un avversario che ci crea delle difficoltà e il risultato dell'andata non ci garantisce niente", ha esordito il tecnico bianconero.

I rossoneri dovranno fare a meno di Theo e Castillejo, squalificati, e dell'infortunato Ibrahimovic: "Ma tutto lascia pensare che giocheranno con un undici competitivo. E' una partita dal risultato ancora apertissimo".

"Dybala è un giocatore fenomenale, la nostra difficoltà dal punto di vista tattico è solo quella di far giocare insieme due giocatori così atipici come lui e Ronaldo. Possono fare la differenza in qualunque azione, però è chiaro che non sia facile farli coesistere. C'è il rischio di avere l'area avversaria un po' vuota, ma è una difficoltà piacevole", ha continuato Sarri.

L'allenatore della Juventus ha parlato anche del rebus Pjanic: "L'ho trovato molto meglio di quando abbiamo interrotto la stagione, ho parlato molto con lui, è un giocatore straordinario. Non si può permettere di avere 4 o 5 gare sotto livello come ha avuto. E lui è d'accordo con me. E' andato in difficoltà mentale dopo un paio di partite storte. Ma si deve convincere che è un grande giocatore. Anche i grandi possono sbagliare, ma lo fanno una volta o due. Poi rialzano la testa".