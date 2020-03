Coppa Italia, Juventus-Milan senza tifosi: si va verso le porte chiuse

In un primo momento sembrava che la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan si dovesse disputare a porte aperte, ma senza i residenti di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. A due giorni dalla sfida, invece, si va verso un'altra soluzione: il match non dovrebbe proporre sostenitori sugli spalti.

Le scuole in Piemonte dovrebbero riaprire lunedì prossimo - 9 marzo - e non più mercoledì di questa settimana, come paventato inizialmente dal presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio. Dopo una serie di incontri con la prefettura, dunque, gli organi proposti avrebbero spinto affinché il rientro degli studenti potesse essere posticipato.

La determinazione, presa al termine dei vari incontri, passerà oggi dal via libera del governo e delle istutizioni scolastiche.

Parallelamente, quindi, la semifinale di ritorno di Coppa Italia non dovrebbe contemplare la presenza dei tifosi allo stadio. Una situazione, ormai, tanto caotica quanto surreale.