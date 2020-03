Chi ha vinto più volte il 'Clasico'?

Il Real Madrid potrebbe scavalcare i blaugrana e volare in vetta alla classifica, mentre i catalani potrebbero staccare di altri tre punti gli eterni rivali, che non possono contare su giocatori del calibro di Eden Hazard.

Nei 243 'Clasicos' disputati fino ad oggi, il Barcellona ha avuto la meglio in 96 occasioni e i Blancos in 95. Le gare restanti terminarono in pareggio.

Gli uomini di Zidane potrebbero dunque regolare i conti e portarsi in vetta alla Liga. Inoltre, il tecnico francese può vantarsi di non aver essere mai stato sconfitto nel tempio blaugrana.

Secondo le statistiche di 'ProFootaballDB', in queste 243 partite, i Blancos hanno segnato 403 reti mentre i blaugrana 'solo' 399.

Per quanto riguarda il campionato, invece, il Real Madrid ha totalizzato cinque goal in più in 89 campionati, ovvero, 6137 goal contro i 6132 del Barcellona.