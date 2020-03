Caos rinvii, lo sfogo di Miguel Veloso: 'Situazione vergognosa'

Dopo le cinque partite ufficialmente rinviate nella mattinata di sabato, ieri sera è arrivata l'ufficialità dello slittamento di un'altra gara del campionato di Serie A: quella tra Sampdoria e Verona, in programma a Marassi per lunedì sera.

Ieri sera è arrivato il comunicato ufficiale della Lega che confermava il rinvio a data da destinarsi della partita. Una situazione che Miguel Veloso, capitano dell'Hellas, non ha preso bene.

Il portoghese si è sfogato in una storia sul suo profilo Instagram, definendo 'vergognosa' la situazione e parlando di mancanza di rispetto.

"Una settimana per decidere se scende in campo o meno. La squadra, lo staff, gli addetti ai lavori… Tutti a Genova dalle 17 senza avere notizie certe. Ora tutti sul pullman direzione Verona. Io trovo che tutta questa situazione sia vergognosa e una grandissima mancanza di rispetto per tutte le persone coinvolte. In un momento così delicato ed importante per tutte le famiglie italiane, almeno le autorità potrebbero evitare di dire una il contrario dell’altra e trattare persone e intere società sportive come fossero dei giocattoli".

Per il Verona si tratta della seconda partita rinviata nel giro di pochi giorni, così come per la Sampdoria: gli scaligeri dovranno recuperare la sfida contro il Cagliari, mentre i blucerchiati attendono una data per sfidare l'Inter a San Siro.