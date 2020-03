Brutto infortunio per Deulofeu: rottura del crociato

Si chiude con largo anticipo la stagione di Gerard Deulofeu. L’ex esterno offensivo del Milan, nel corso dell’ultima sfida di campionato giocata dal suo Watford e coincisa con la pesantissima vittoria contro un Liverpool ormai lanciatissimo verso la conquista del titolo di campione d’Inghilterra, ha riportato un grave infortunio al ginocchio destro che lo costringerà a diversi mesi di stop.

A svelare l’entità del problema è stato il Watford attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

"Gerard Deulofeu dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico, dopo che gli esami hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore e la lesione del menisco riportate nel corso del primo tempo della sfida vinta 3-0 contro il Liverpool".

Il tecnico del Watford, Nigel Pearson, ha commentato l’infortunio occorso all’ex Barcellona e Milan.

"Sfortunatamente per noi e per lui, gli esami mostrano che starà fuori per il resto della stagione. Sicuramente ci mancherà, ma allo stesso tempo è importante restare positivi. E’ ovvio che daremo a Geri tutto il supporto di cui ha bisogno per un completo recupero".

Deulofeu, nel corso di questa stagione ha giocato 28 partite di Premier League condite da 4 goal. Per il Watford si tratta di un colpo durissimo, visto che è in piena lotta per non retrocedere e dovrà affrontare tutta l’ultima parte del campionato senza uno dei suoi uomini di punta.