AS - Godín stenta ad adattarsi: in estate può lasciare l'Inter

Tra le note negative dell'Inter fino a questo punto della stagione c'è un insospettabile: Diego Godin sembrava dover prendere le redini della difesa da leader vero, ma spesso e volentieri Antonio Conte gli ha preferito Alessandro Bastoni nel terzetto davanti a Samir Handanovic.

Su 25 gare di campionato disputate, Godin ne ha saltate ben nove e in altre tre è subentrato dalla panchina: un trattamento inaspettato nei suoi confronti che, secondo quanto riportato da 'AS', potrebbe convincerlo a cambiare aria in estate.

Una tentazione che c'è già stata a gennaio, poi spenta col passare dei giorni e del mercato: ma tra qualche mese tutto potrebbe essere diverso e nemmeno il contratto valido fino al 2022 potrebbe rappresentare una rassicurazione sufficiente per i tifosi.

Inoltre anche lo schieramento a tre preferito da Conte non è stato digerito a pieno dall'uruguaiano, abituato da sempre a giocare in una retroguardia a quattro con dei meccanismi completamente diversi.

Probabilmente nemmeno lo stesso Godin si sarebbe aspettato una situazione del genere, praticamente impossibile da pronosticare per un giocatore colonna dell'Uruguay (di cui è capitano) ed ex pilastro intoccabile dell'Atletico Madrid: attendiamo i mesi estivi per saperne di più.